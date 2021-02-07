Ордец: не буду скрывать – я очень скучаю по сборной Украины

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец ответил на вопрос, чувствовал ли он давление в соцсетях и прессе, когда решался вопрос с переходом в российский клуб.
«Чувствовал, когда 9-10 матчей после перехода вообще не играл. Вот тогда люди писали в интернете разные гадости. Не буду пересказывать содержание, но неприятно было читать. Я продолжал усердно работать, ждал свой шанс, и новый тренер мне его дал. Как только начал играть, поток негатива схлынул.
Первые месяца четыре резкие комментарии расстраивали – теперь прошло. Сборная Украины? Не буду скрывать, я очень скучаю по сборной. Мне не надо ничего объяснять, я всё прекрасно понимаю. Со своей стороны могу только играть, показывать качественный футбол. А как сверху решат, так и будет. Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить. При этом футболисты двух стран между собой прекрасно общаются, просто этого никто не знает», — сказал Ордец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Иваном Ордецом читайте завтра на «Чемпионате».
- 7 февраля 2021
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