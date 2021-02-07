Гюндоган открыл счёт в матче «МС» — «Ливерпуль», исправившись за нереализованный пенальти

На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Идёт 52-я минута матча, счёт 1:0 в пользу гостей.



На 49-й минуте нападающий «горожан» Рахим Стерлинг ворвался в штрафную с левого фланга, покатил на Филипа Фодена, который пробил в ближний угол — вратарь мерсисайдцев Алисон отразил удар перед собой, а первым на добивании оказался Илкай Гюндоган, пославший мяч под перекладину.

Видео гола Илкая Гюндогана

Это восьмой гол 30-летнего немца в нынешнем сезоне АПЛ.



Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.



Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.