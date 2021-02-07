Неповторимое построение стенки с участием Зинченко в матче «Ливерпуль» — «Ман Сити». Видео

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили хозяев со счётом 4:1.
В первом тайме, на 43-й минуте, защитник «Сити» Жоау Канселу сбил Садио Мане совсем рядом со штрафной. Выстраивая стенку, украинский латераль гостей Александр Зинченко лёг сразу за «стенкой», а Рубен Диаш забавно передвинул его чуть влево, обернувшись и взяв его под плечи.
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Фотографию можно увидеть на странице B/R Football в "Твиттере".
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. У «горожан» один матч в запасе.
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