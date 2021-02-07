Матч Бундеслиги «Арминия» — «Вердер» перенесён из-за сильного снегопада

Матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором должны были встретиться «Арминия» и «Вердер», перенесён из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом информирует официальный сайт чемпионата Германии.

В городе проведения встречи — Билефельде — сильный снегопад и мороз. По этой причине встреча перенесена не неопределённый срок. Новая дата проведения матча будет объявлена позже.

«Вердер», набрав 22 очка в 19 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Арминия», имеющая в своём активе 17 очков, идёт в зоне вылета и занимает 16-е место. Возглавляет таблицу чемпионата Германии мюнхенская «Бавария», которая набрала 48 очков в 20 матчах. На семь очков меньше у «РБ Лейпциг», занимающего 2-е место.