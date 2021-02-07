Мохамед Салах сравнивает счёт в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Идёт 65-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.



На 62-й минуте защитник гостей Рубен Диаш упустил мяч у своей штрафной, позволив нападающему мерсисайдцев Мохамеду Салаху его перехватить, а затем зацепил Мохамеда уже внутри штрафной, и тот упал на газон — судья незамедлительно указал на точку. Пенальти уверенно реализовал сам египтянин.

Видео гола Мохамеда Салаха

Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.



Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.