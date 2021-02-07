«Лилль» обыграл «Нант» и сохранил лидерство во французской Лиге 1

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Лилль» переиграл «Нант». Встреча проходила на стадионе «Божуар» и завершилась со счётом 0:2.
В первом тайме на стороне «Лилля» был существенный игровой перевес. Уже на 9-й минуте быстрый гол забил нападающий «догов» Джонатан Дэвид. Во втором тайме «Лилль» немного успокоил игру и стал действовать по счёту. «Нант», получивший пространство для атак, так и не сумел вскрыть оборону гостей. А вот сами «доги» удвоили преимущество в концовке матча, на 83-й минуте дубль оформил Джонатан Дэвид.
Уверенная победа над одним из главных аутсайдеров французского чемпионата позволила «Лиллю» вернуться на первое место в турнирной таблице Лиги 1. Сейчас в активе «догов» 53 очка в 24 матчах, а у их ближайшего преследователя «Лиона» 52 очка. Действующий чемпион «Пари Сен-Жермен» занимает третье место с 48-ю очками в активе.
- 7 февраля 2021
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