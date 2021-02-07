Яновский: Головин может сравняться с Мостовым

Бывший игрок ЦСКА Игорь Яновский сравнил игру полузащитника «Монако» Александра Головина и экс-хавбека «Сельты» Александра Мостового.
«Прозвище «Царь» больше связано с техникой и манерой игры. Но пока у Саши всё ещё слишком много травм. Толком он ещё даже не заиграл.
Стоит ли сравнивать Головина с Мостовым? Это всё-таки разные эпохи. Мостовой играл и был царём и богом. Его все помнят и во Франции, и в Испании. Дай бог, чтобы Головин такое же впечатление оставил. Если перестанет травмироваться и будет играть все игры, то он может сравняться с Мостовым.
После этого сезона будет понятно, стоит ли Головину переходить в ещё более сильную лигу. Он уже достаточно адаптировался, язык выучил. Предыдущие два года были тяжёлыми. У команды был спад, у него — травмы. Тяжело было проявить себя. Если будет на виду, то на него обратят внимание. У него всё для этого есть", — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 7 февраля 2021
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