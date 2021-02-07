«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Илкай Гюндоган оформил дубль. Видео

На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Идёт 76-я минута матча, счёт 3:1 в пользу гостей.



На 73-й минуте полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган второй раз в матче удачно сыграл на добивании и послал мяч в уже пустые ворота.

Видео второго гола Илкая Гюндогана в матче с «Ливерпулем»

Это второй гол 30-летнего немца в матче и девятый в нынешнем сезоне АПЛ.



Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (47) — на 1-м месте. У «горожан» один матч в запасе.



Матч первого круга «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.