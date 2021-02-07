В нынешнем сезоне Головин участвует в голах «Монако» каждые 44 минуты

В сезоне-2020/2021 Александр Головин участвует в голах «Монако» во французской Лиге 1 каждые 44 минуты. Об этом информирует пресс-служба чемпионата Франции в «Твиттере».

Головин провёл на поле в составе «Монако» 350 минут за 9 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, российский полузащитник «монегасков» оформил хет-трик в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом». Головин забил гол на 3-й минуте с передачи Фоде Балло-Туре. Спустя 10 минут он снова отправил мяч в ворота «Нима», и вновь ему ассистировал Балло-Туре. Во втором тайме россиянин оформил хет-трик, на 62-й минуте забив со штрафного.

Российский полузащитник перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.