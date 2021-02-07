Вице-президент «Монако»: после матча Головин в раздевалке сидел расстроенный

Вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал игру полузащитника Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3).

«Матч получился достаточно нервным. «Ним» уволил главного тренера, поставил его помощника, поменял схему игры. Конечно, наши соперники хотели и смогли дать бой. Что касается нас… Считаю, что начали игру достаточно хорошо. Но у нас много молодых игроков, появляется элемент звёздности, ребята расслабляются. В этом причина того, что наступает спад в игре. Забили один, забили другой, а потом — расслабление, сбавляются обороты. Думаю, в этом проблема. Слишком молодая команда, пока не хватает опыта и зрелости.



А Саша, конечно, молодец! Он долгое время был травмирован, тренер выпускал его только на замену. А вчера наконец я узнал, что Саша начнёт с первых минут. Было очень интересно посмотреть, как всё сложится. И он вытащил эту игру. Три гола, боролся до конца!



Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу — он сидит расстроенный. Забил три гола, но всё равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрёпки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец.

Думаю, теперь он будет регулярно выходить в старте. Все будет нормально. Раскроет все свои таланты. Конкуренция дает свой эффект. У нас сейчас требовательный тренер. Раз Сашу выпустили с первых минут, значит, он доказал, что достоин этого, что работал лучше. Ковач с ним раньше не был знаком. И вот наконец посмотрел на тренировках и в игре. Отличный игрок!" — цитирует Петрова «Спорт-экспресс».