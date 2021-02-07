«Манчестер Сити» повторил рекордное достижение «Престона» 1892 года и «Арсенала» 1987 года

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили хозяев со счётом 4:1.



Как сообщает Opta Sport, на данный момент «Манчестер Сити» повторил рекордную победную серию в исполнении команды высшего дивизиона английского футбола во всех соревнованиях, выиграв каждый из своих последних 14 матчей (10 матчей в АПЛ и по две встречи в Кубке Англии и Кубке английской лиги). Такую же победную серию выдали футболисты «Престон Норт Энда» в 1892 году и «Арсенала» в 1987 году.

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Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.