Главный тренер «Монако»: удивился, когда Головин отобрал штрафной у Фабрегаса

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал яркое выступление Александра Головина в матче в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом». Российский полузащитник оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

«Александр Головин провёл отличный матч. Он фантастический футболист. Я очень доволен победой и его игрой. Он давно не выходил в стартовом составе, но доказал, что является топовым игроком.

Головин обладает не только отменным ударом, но и отличным пасом. Абсолютно бесспорно, он — лучший игрок матча. Мы постепенно готовили его после травмы. Не хотим торопиться. Было непросто оставлять его в запасе, но мы не могли рисковать.

Удивился ли я, когда он взялся исполнить штрафной? Да. Я думал, что к мячу традиционно подойдёт Сеск Фабрегас. Но я знаю, на что способен Голо», — цитирует слова Ковача пресс-служба «Монако».