Главный тренер «Монако»: удивился, когда Головин отобрал штрафной у Фабрегаса

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал яркое выступление Александра Головина в матче в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом». Российский полузащитник оформил хет-трик и отдал голевую передачу.
«Александр Головин провёл отличный матч. Он фантастический футболист. Я очень доволен победой и его игрой. Он давно не выходил в стартовом составе, но доказал, что является топовым игроком.
Головин обладает не только отменным ударом, но и отличным пасом. Абсолютно бесспорно, он — лучший игрок матча. Мы постепенно готовили его после травмы. Не хотим торопиться. Было непросто оставлять его в запасе, но мы не могли рисковать.
Удивился ли я, когда он взялся исполнить штрафной? Да. Я думал, что к мячу традиционно подойдёт Сеск Фабрегас. Но я знаю, на что способен Голо», — цитирует слова Ковача пресс-служба «Монако».
- 7 февраля 2021
-
22:38
-
22:31
-
22:22
-
22:14
-
22:08
-
22:04
-
21:55
-
21:52
-
21:43
-
21:40
-
21:33
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:16
-
21:06
-
21:05
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:40
-
20:32
-
20:20
-
20:11
-
20:08
-
20:01
-
20:00
-
19:43
-
19:43
-
19:29
-
19:22
-
19:22
-
19:18
-
19:13