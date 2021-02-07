«Учатся не на успехах, а на ошибках!» Ловрен поддержал Алисона после разгрома «Ливерпуля»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал бывшего одноклубника, вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера после разгромного поражения в матче с «Манчестер Сити» (1:4).

«Учатся не на успехах, а на ошибках! АБ», — написал Ловрен на своей странице в «Твиттере», добавив к сообщению сердечко.

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили хозяев со счётом 4:1.



Через четыре минуты после перерыва полузащитник гостей Филип Фоден из пределов штрафной пробил в ближний угол — вратарь мерсисайдцев Алисон отразил удар перед собой, а первым на добивании оказался Илкай Гюндоган, пославший мяч под перекладину. На 62-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти, сравняв счёт. На 73-й минуте полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган второй раз в матче удачно сыграл на добивании и послал мяч уже в пустые ворота.

Ещё через три минуты Алисон, пытаясь выбить мяч, отдал его полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Португалец мягко навесил мяч над голкипером на Рахима Стерлинга, которому никто не мешал переправить мяч в пустой угол. На 83-й минуте Филип Фоден вошёл с мячом в штрафную с правого фланга и мощно пробил с левой ноги в ближний угол — мяч пролетел мимо рук Алисона и оказался в сетке.