Ордец: на «Спартак» в «Динамо» никого настраивать не нужно

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец высказался о предстоящем кубковом матче со «Спартаком».
«Вообще, об этом никто не говорит. Сейчас у нас есть ближайшие игры на сборах – к ним и готовимся. В принципе мы и так знаем, как играет «Спартак», – недавно встречались в чемпионате, но ближе к игре тренер расскажет об их сильных и слабых сторонах.
Что жёстче: Киев – «Шахтёр» или «Динамо» Москва — «Спартак»? Я пока не играл за «Динамо» против «Спартака» на полном стадионе, а за «Шахтёр» против киевлян – играл. Плюс «Шахтёр» с «Динамо» — это всегда первое-второе места, а мы сейчас находимся чуть ниже. Но принципиальность московского дерби я сразу прочувствовал – на «Спартак» в «Динамо» никого настраивать не нужно. По уровню накала, эмоций это примерно равнозначные матчи. Что «Динамо», что «Спартак» — очень амбициозные клубы и будут доказывать свою силу на поле. Нам надо выигрывать», — сказал Ордец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
20 февраля «Динамо» сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России.
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