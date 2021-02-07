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Хендерсон: ошибки слишком дорого нам обошлись, но мы не заслужили такого поражения

Хендерсон: ошибки слишком дорого нам обошлись, но мы не заслужили такого поражения
Футбол / Англия 0
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:4).

«Конечно, я очень разочарован. Честно говоря, не думаю, что итоговый счёт отражает ход игры, но мы допустили ошибки и были наказаны за это. Сегодня наша игра была больше похожа на то, к чему мы привыкли, но ошибки в неподходящие моменты слишком дорого нам обошлись. Сейчас сложно принять произошедшее, но в футболе нужно уметь быстро переживать подобные моменты. Нам нужно использовать эту неделю, чтобы как можно лучше подготовиться к сложной игре с «Лестер Сити».

Результат очень разочаровывающий, особенно если посмотреть на счёт, но я чувствую, что в некоторые моменты матча мы показывали нашу привычную игру. Не думаю, что мы заслужили такого крупного поражения. Мы не смотрим в таблицу, просто сосредотачиваемся на следующих встречах и стараемся выиграть каждый матч – неважно, на первом мы месте или на четвёртом-пятом», – приводит слова Хендерсона BBC.

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Подопечные Юргена Клоппа в 23 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (50) — на первом месте. У «горожан» один матч в запасе.

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