Черчесов встретился с тренером киевского «Динамо»

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым продолжает следить за российскими клубами и игроками на сборах в Турции. Так, на выходных тренеры национальной команды посетили тренировки «Сочи», БАТЭ и «Астаны», а также матч команд ФНЛ «Оренбурга» и «Алании».

Кроме того, Станислав Черчесов встретился с главным тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу и наставником «Астаны» Андреем Тихоновым. Об этом сообщает официальная пресс-служба сборной России в «Твиттере».

Несколькими днями ранее Черчесов посетил товарищеский матч московского «Динамо» и казанского «Рубина».

Напомним, Станислав Черчесов порекомендовал всем сделать прививку от коронавируса. Специалист подчеркнул, что и сам стал участником антиковидной вакцинации.