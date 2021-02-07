Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов встретился с тренером киевского «Динамо»

Черчесов встретился с тренером киевского «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым продолжает следить за российскими клубами и игроками на сборах в Турции. Так, на выходных тренеры национальной команды посетили тренировки «Сочи», БАТЭ и «Астаны», а также матч команд ФНЛ «Оренбурга» и «Алании».

Кроме того, Станислав Черчесов встретился с главным тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу и наставником «Астаны» Андреем Тихоновым. Об этом сообщает официальная пресс-служба сборной России в «Твиттере».

Несколькими днями ранее Черчесов посетил товарищеский матч московского «Динамо» и казанского «Рубина».

Напомним, Станислав Черчесов порекомендовал всем сделать прививку от коронавируса. Специалист подчеркнул, что и сам стал участником антиковидной вакцинации.

Станислав Черчесов провёл встречу с министром иностранных дел Турции. Фото
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021