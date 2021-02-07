Черчесов встретился с тренером киевского «Динамо»
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым продолжает следить за российскими клубами и игроками на сборах в Турции. Так, на выходных тренеры национальной команды посетили тренировки «Сочи», БАТЭ и «Астаны», а также матч команд ФНЛ «Оренбурга» и «Алании».
Кроме того, Станислав Черчесов встретился с главным тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу и наставником «Астаны» Андреем Тихоновым. Об этом сообщает официальная пресс-служба сборной России в «Твиттере».
Несколькими днями ранее Черчесов посетил товарищеский матч московского «Динамо» и казанского «Рубина».
Напомним, Станислав Черчесов порекомендовал всем сделать прививку от коронавируса. Специалист подчеркнул, что и сам стал участником антиковидной вакцинации.
Станислав Черчесов провёл встречу с министром иностранных дел Турции. Фото
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