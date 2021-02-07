Зинченко — о разгроме «Ливерпуля»: парни были в ударе

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу в матче с «Ливерпулем» (4:1).

«Важные три очка! Парни были в ударе!» — написал Зинченко на своей странице в «Инстаграме».

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили хозяев со счётом 4:1. Во втором тайме полузащитник гостей Филип Фоден из пределов штрафной пробил в ближний угол — вратарь мерсисайдцев Алисон отразил удар перед собой, а первым на добивании оказался Илкай Гюндоган, пославший мяч под перекладину. На 62-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти, сравняв счёт. На 73-й минуте полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган второй раз в матче удачно сыграл на добивании и послал мяч уже в пустые ворота.



Ещё через три минуты Алисон, пытаясь выбить мяч, отдал его полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Португалец мягко навесил мяч над голкипером на Рахима Стерлинга, которому никто не мешал переправить мяч в пустой угол. На 83-й минуте Филип Фоден вошёл с мячом в штрафную с правого фланга и мощно пробил с левой ноги в ближний угол — мяч пролетел мимо рук Алисона и оказался в сетке.