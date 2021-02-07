Гвардиола: возможно, следующий пенальти дам бить Эдерсону

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (4:1) рассказал о проблеме плохой реализации пенальти в его команде. Испанский специалист заявил, что следующий одиннадцатиметровый удар он может доверить голкиперу «горожан» Эдерсону.

«Для нас это проблема сейчас. Нельзя не забивать пенальти в столь важные моменты, и неважно, кто исполняет.

Придется подумать над тем, что, возможно, Эдерсон будет бить в следующий раз», — цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, «Ливерпуль» пропустил 4 гола на «Энфилде» в АПЛ впервые после покера Андрея Аршавина. За «Манчестер Сити» забивали Филип Фоден, Рахим Стерлинг и дважды Илкай Гюндоган. Единственный гол мерсисайдцев забил Мохамед Салах.