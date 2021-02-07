Антонио Рюдигер забил курьёзный автогол в матче «Шеффилд» — «Челси»

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принял на своём поле лондонский «Челси». Защитник «аристократов» Антонио Рюдигер отметился курьёзным автоголом.
27-летний немец в стиле лучших нападающих катнул мяч мимо голкипера. Проблема лишь в том, что это был голкипер его команды Эдуар Менди.
Видео автогола Антонио Рюдигера в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» в 23-м туре АПЛ сезона-2020/2021
Сейчас в матче «Шеффилда» и «Челси» идёт второй тайм. «Аристократы» лидируют со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Подопечные Томаса Тухеля, сыграв 22 матча, набрали 33 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» с 11 очками — на последнем, 20-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити», который сегодня разгромил «Ливерпуль» и упрочил своё лидерство.
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