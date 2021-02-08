Защитник «Рубина» Александров перешёл в латвийский клуб

18-летний защитник «Рубина» Виктор Александров стал игроком «Валмиеры», сообщает пресс-служба латвийского клуба.

«К команде присоединился центральный защитник Виктор Александров. До перехода в „Валмиеру“ он играл в академии «Рубина», также выступал за сборные России U17 и U18. Добро пожаловать в Валмиеру и в наш клуб, Виктор!» — говорится в сообщении.

Сообщалось, что бывший вратарь «Ростова» Денис Попов, который выходил в основном составе в скандальном матче c «Сочи» (1:10), продолжит карьеру в «Валмиере». Ожидалось, что состав латвийского клуба пополнят его одногодки — Виктор Александров и хавбек «Химок» Валерий Чупин.



«Валмиера» закончила сезон на третьем месте и отобралась в первый квалификационный раунд Лиги Европы в 2021 году. Попов покинул ростовский клуб в декабре 2020 года.