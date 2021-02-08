Классон — о ЛЧ: «Краснодар» хочет навязать свою игру, а не караулить ошибки, сидя в окопе

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал выступление клуба в Лиге чемпионов в сравнении с другими российскими командами.

«Большинство российских и шведских клубов играют в футбол, отличающийся от краснодарского, потому что стремятся к результату? Не согласен. Разве «Краснодар» не стремится к результату? Мы единственные в России, кто вышел в евровесну. Наш стиль как раз способствует результату! Мы хотим навязывать сопернику свою игру, а не караулить его ошибки, сидя в окопе. Другим клубам было бы полезно перенять у нас некоторые игровые черты. Как и нам у них кое-что. Например, стабильность. Иногда её не хватает, и вместо ровной турнирной дороги мы идем по ухабам.



2:3 в матче с „Севильей“? Помните, какие проблемы с составом были у нас в той встрече? Повели в счёте, использовав свои возможности, но объективно «Севилья» была намного сильнее. Большая удача, что сумели сделать 2:0, а вот 2:3 скорее закономерность», — цитирует Классона «Матч ТВ».