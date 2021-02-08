Гол Иммобиле принёс «Лацио» победу в матче с «Кальяри»

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Лацио» принял на своём поле «Кальяри». Встреча проходила на «Олимпийском стадионе» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В первом тайме «Лацио» создал несколько опасных голевых моментов, но реализовать их не удалось. Во второй половине встречи подопечные Симоне Индзаги взяли мяч под свой контроль и стали играть с позиции силы. «Кальяри» получил возможность для контратак, но никакой конкретики у чужих ворот не создал. А вот «Лацио» всё-таки забил единственный и победный гол, его автором стал Чиро Иммобиле на 61-й минуте. В результате римские «орлы» одержали победу с минимальным счётом.

«Лацио», набрав 40 очков в 21 матче, занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» пребывает в зоне вылета, на 18-м месте, имея в своём активе 15 очков.