Виктор Классон: тяжело привыкнуть к российской бюрократии

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал, что ему не нравится в России.
«Лучшее, что со мной случилось в России? Всё связано с футболом. Назову победу над «Севильей» в 2018-м, когда победный гол ударом через себя в самом конце забил Окриашивили, выигрыш у «Ахмата» 3:2 после 0:2 и, разумеется, чемпионат мира 2018 года. Люди в Швеции, радуясь нашему выступлению, вышли на улицы и раскупили все футболки сборной.
Самое неудобное для шведа в России — русский язык и процедура получения визы. Очень непривычно натыкаться на столь мощный шлагбаум, надеюсь, в будущем что-то изменится в лучшую сторону. К российской бюрократии вообще тяжело привыкнуть. Для решения какого-нибудь вопроса требуется побывать во многих местах, собрать тонну бумаг и уйму печатей. В Швеции ту же проблему чаще всего можно уладить по телефону", — цитирует Классона «Матч ТВ».
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