Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Виктор Классон: тяжело привыкнуть к российской бюрократии

Виктор Классон: тяжело привыкнуть к российской бюрократии
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал, что ему не нравится в России.

«Лучшее, что со мной случилось в России? Всё связано с футболом. Назову победу над «Севильей» в 2018-м, когда победный гол ударом через себя в самом конце забил Окриашивили, выигрыш у «Ахмата» 3:2 после 0:2 и, разумеется, чемпионат мира 2018 года. Люди в Швеции, радуясь нашему выступлению, вышли на улицы и раскупили все футболки сборной.

Самое неудобное для шведа в России — русский язык и процедура получения визы. Очень непривычно натыкаться на столь мощный шлагбаум, надеюсь, в будущем что-то изменится в лучшую сторону. К российской бюрократии вообще тяжело привыкнуть. Для решения какого-нибудь вопроса требуется побывать во многих местах, собрать тонну бумаг и уйму печатей. В Швеции ту же проблему чаще всего можно уладить по телефону", — цитирует Классона «Матч ТВ».

Классон — о ЛЧ: «Краснодар» хочет навязать свою игру, а не караулить ошибки, сидя в окопе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021