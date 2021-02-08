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«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Бетисом»

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Бетисом»
Футбол / Испания 0
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В матче 22-го тура испанской Примеры «Бетис» принял на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:3.

«Барселона» появилась на поле без Лионеля Месси в стартовом составе. В первом тайме это дало о себе знать: сине-гранатовые много владели мячом, но никакой конкретики в атаке не последовало. А вот «Бетис» в своих немногочисленных контрвыпадах сумел отличиться. На 38-й минуте Борха Иглесиас замкнул фланговую передачу Эмерсона.

Во втором тайме на поле появился Месси, и игра «Барселоны» преобразилась. Уже на 59-й минуте, спустя 2 минуты после выхода на поле, Лионель Месси сравнял счёт. На 68-й минуте каталонцы вышли вперёд — после прострела Альбы и серии рикошетов Виктор Руис срезал мяч в собственные ворота. Но на 75-й минуте защитник реабилитировался за свою оплошность, переиграв всех на «втором этаже» после подачи со штрафного и сравняв счёт. Решающий гол в матче был забит на 87-й минуте. Его автором стал молодой полузащитник «Барселоны» Тринкан.

«Барселона», набрав 43 очка в 21 матче, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Столько же очков в активе мадридского «Реала». А вот на первом месте расположился «Атлетико», набравший 50 очков в 19 матчах. «Бетис» занимает 7-е место, набрав 30 очков в 22 матчах.

Испания - Примера. 22-й тур
07 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Иглесиас – 38'   1:1 Месси – 59'   1:2 Руис – 68' (автогол)   2:2 Руис – 75'   2:3 Тринкан – 87'
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