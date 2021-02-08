Клопп рассказал о диалоге с Бекером после его ошибок в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, о чём говорил с голкипером клуба Алисоном Бекером после разгромного поражения в матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:4). В этой встрече Беккер допустил ряд ошибок.
«Мы совершили две серьезные ошибки, и игра была почти окончена В игре, когда у вас есть такой хороший момент, эти два гола убивают игру. Все это знают. Я говорил с ним несколько секунд назад. Он явно очень разочарован. Он сказал: «Не сегодня, не сегодня». Я сказал ему: «Это проблема ошибок, вы не можете решить, когда вы их делаете, единственное, что вы можете сделать, это учиться на них». Он позаботится о том, чтобы это никогда с ним не повторилось. Сегодня это сыграло решающую роль, но это нормально. Ранее он спас нам жизнь, я не знаю, как часто, но он абсолютно вратарь мирового уровня. Я сказал ему: «У нас есть трибуны, можешь выбить мяч туда», — приводит слова Клоппа Goal.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. У «горожан» один матч в запасе.
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