«Порту» не смог обыграть «Брагу», ведя 2:0 до 87-й минуты

Завершился матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором «Брага» принимала «Порту». Встреча прошла в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершилась со счётом 2:2.

На 35-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Браги», который реализовал Сержиу Оливейра. На 54-й минуте Мехи Тареми удвоил преимущество гостей. На 60-й минуте «Порту» остался в меньшинстве после удаления Хесуса Корона. На 87-й минуте «Брага» сократила отставание в счёте после точного удара Франсержио. На четвёртой компенсированной минуте Николас Гайтан сравнял счёт, поставив окончательную точку в матче.

На данный момент «Порту» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 40 очков. «Брага» в свою очередь находится на третьем месте, записав в свой актив 37 очков.