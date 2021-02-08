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Фабрегас – Головину: взгляд, который я бросаю на тебя, после твоего первого хет-трика

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на хет-трик Александра Головина в матче с «Нимом» (4:1).

«Взгляд, который я бросаю на тебя, после твоего первого в карьере хет-трика», — написал Фабрегас в своём «инстаграме».

Головин оформил хет-трик в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом». Это первый российский хет-трик за всю историю французского чемпионата. Также Головин впервые во взрослой карьере забил три гола за матч.

В 23 встречах «Монако» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лион» (52).

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма его трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.