Фабрегас – Головину: взгляд, который я бросаю на тебя, после твоего первого хет-трика

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на хет-трик Александра Головина в матче с «Нимом» (4:1).
«Взгляд, который я бросаю на тебя, после твоего первого в карьере хет-трика», — написал Фабрегас в своём «инстаграме».
Головин оформил хет-трик в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом». Это первый российский хет-трик за всю историю французского чемпионата. Также Головин впервые во взрослой карьере забил три гола за матч.
В 23 встречах «Монако» набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» (15) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Лион» (52).
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма его трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.
- 8 февраля 2021
-
03:14
-
02:49
-
02:28
-
00:57
-
00:53
-
00:46
-
00:38
-
00:36
-
00:25
-
00:10
-
00:05
- 7 февраля 2021
-
23:54
-
23:47
-
23:36
-
23:16
-
23:11
-
22:55
-
22:38
-
22:31
-
22:22
-
22:14
-
22:08
-
22:04
-
21:55
-
21:52
-
21:43
-
21:40
-
21:33
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:16
-
21:06
-
21:05
-
21:04