Курьёзный автогол Рюдигера и удар в касание Маунта в видеообзоре матча «Шеффилд» — «Челси»
В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал на своём поле лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 1:2. В составе победителей забивали Мэйсон Маунт и Жоржиньо. «Шеффилд» забил единственный автогол после автогола Антонио Рюдигера.
Обзор матча «Шеффилд» — «Челси».
Благодаря этой победе «Челси» набрал 39 очков в 23 матчах, что позволяет лондонцам занимать пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Клинки» по-прежнему находятся на самом дне — они занимают последнюю, 20-ю строчку с 11 очками в активе.
В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Ньюкаслом», а «Шеффилд» проведёт матч с «Вест Хэмом». Оба матча пройдут 15 февраля.
«Челси» переиграл «Шеффилд» благодаря голам Маунта и Жоржиньо
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