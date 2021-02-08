«Барселона» выдала лучшую выездную серию с 2015 года

В матче 22-го тура испанской Примеры «Бетис» принял на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Как сообщается в «твиттере» MisterChip, «Барселона» одержала девятую выездную победу подряд во всех турнирах. Это лучшая выездная серия команды с 2015 года. Тогда команду возглавлял Луис Энрике.

«Барселона», набрав 43 очка в 21 матче, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Столько же очков в активе мадридского «Реала». А вот на первом месте расположился «Атлетико», набравший 50 очков в 19 матчах. «Бетис» занимает 7-е место, набрав 30 очков в 22 матчах.

В следующем туре Примеры «Барселона» встретится с «Алавесом». Матч состоится 13 февраля.