Рейна провёл 600-й матч в европейских топ-лигах

Испанский вратарь Пепе Рейна провёл свой 600-й матч в пяти лучших европейских лигах. В юбилейном матче голкипер сыграл за «Лацио» против «Кальяри» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Римляне победили со счётом 1:0.
Всего активе голкипера 297 матчей в Премьер-Лиге, 161– в Серии А, 139 – в Ла Лиге и три – в Бундеслиге.
Ранее Рейна выступал за «Астон Виллу», «Милан», «Наполи», «Баварию», «Ливерпуль», «Вильярреал» и «Барселону». Больше всего голкипер отыграл за «Ливерпуль» – 285 матчей.
В составе «Вильярреала» Рейна дважды выигрывал Кубок Интертото (2003, 2004) в составе «Ливерпуля» – Суперкубок УЕФА (2005), Кубок Англии (2006), Суперкубок Англии (2006) и Кубок лиги (2012). В составе «Наполи» Рейна побеждал в Кубке Италии (2014), а в составе «Баварии» становился чемпионом Германии (2015).
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