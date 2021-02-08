Сборная Марокко победила в чемпионате африканских наций

Сборная Марокко стала победителем чемпионата африканских наций. В финале марокканцы победили Мали со счетом 2:0. Голами в решающей встрече отметились Софьян Буфтини на 69-й минуте и Аюб Эль-Кааби на 79-й минуте.

В полуфинале турнира Марокко победил Камерун – 4:0, а Мали обыграл Гвинею в серии пенальти – 1:0.

Сборная Марокко сумела защитить свой титул: два года назад команда победила в финале Нигерию со счётом 4:0. Малийцы во второй раз проигрывают в решающей встрече: в 2016 году они разгромно уступили ДР Конго (0:3).

Чемпионат африканских наций проходит раз в два года. В турнире принимают участие сборные, составленные из игроков внутренних чемпионатов, без легионеров. Главный турнир континента – Кубок африканских наций – также пройдёт в 2021 году.