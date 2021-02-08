Разгром «Ливерпуля», хет-трик Головина и дубль Овечкина. Главное к утру

Хет-трик и голевой пас Головина принесли «Монако» победу над «Нимом», «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ, а четыре очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Хет-трик и голевой пас Головина принесли «Монако» победу над «Нимом».

2. «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ.

3. 4 очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией».

4. Команда Алины Загитовой выиграла командный Кубок Первого канала.

5. Касаткина победила в первом круге Australian Open.

6. Гол Жиньяка в матче с «Палмейрасом» вывел «Тигрес» в финал клубного чемпионата мира.

7. Никита Задоров подрался с форвардом «Далласа» в матче НХЛ. Видео.

8. Защитник «Рубина» Александров перешёл в латвийский клуб.

9. «Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Бетисом».

10. «Нью-Йорк» выменял бывшего MVP НБА.

11. ЦСКА впервые в истории проиграл «Калеву», растеряв преимущество "+14" в четвёртой четверти.

12. «ПСЖ» переиграл «Марсель», но остался на третьем месте.