Разгром «Ливерпуля», хет-трик Головина и дубль Овечкина. Главное к утру

Хет-трик и голевой пас Головина принесли «Монако» победу над «Нимом», «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ, а четыре очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Хет-трик и голевой пас Головина принесли «Монако» победу над «Нимом».
2. «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ.
3. 4 очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией».
4. Команда Алины Загитовой выиграла командный Кубок Первого канала.
5. Касаткина победила в первом круге Australian Open.
6. Гол Жиньяка в матче с «Палмейрасом» вывел «Тигрес» в финал клубного чемпионата мира.
7. Никита Задоров подрался с форвардом «Далласа» в матче НХЛ. Видео.
8. Защитник «Рубина» Александров перешёл в латвийский клуб.
9. «Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Бетисом».
10. «Нью-Йорк» выменял бывшего MVP НБА.
11. ЦСКА впервые в истории проиграл «Калеву», растеряв преимущество "+14" в четвёртой четверти.
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