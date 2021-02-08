Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фоден после гола «Ливерпулю» вспомнил, как был болбоем на матчах «Манчестер Сити». Фото

Фоден после гола «Ливерпулю» вспомнил, как был болбоем на матчах «Манчестер Сити». Фото
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден выложил фото, на котором он, будучи юным, был болбоем на одном из матчей «горожан». Хавбек сравнил себя сегодняшнего с этим снимком.

«Как всё начиналось, как идёт сейчас», — написал Фоден.

Фото можно посмотреть в "твиттере" английского полузащитника.

Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду клуба полузащитник выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. С сентября 2020 года Фоден играет за национальную команду Англии.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Гвардиола: Фодену нужно быть Фоденом, а не Де Брёйне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021