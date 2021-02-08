Фоден после гола «Ливерпулю» вспомнил, как был болбоем на матчах «Манчестер Сити». Фото

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден выложил фото, на котором он, будучи юным, был болбоем на одном из матчей «горожан». Хавбек сравнил себя сегодняшнего с этим снимком.

«Как всё начиналось, как идёт сейчас», — написал Фоден.

Фото можно посмотреть в "твиттере" английского полузащитника.

Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду клуба полузащитник выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. С сентября 2020 года Фоден играет за национальную команду Англии.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 22 матчах набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.