Рой Кин: «Ливерпуль» — плохой чемпион. Будут так играть — придётся ждать титула ещё 30 лет

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «Ливерпуля» в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:4).



«Для меня «Ливерпуль» — плохой чемпион. Вы можете сказать, что это исключение, странный сезон, коронавирус. Ну так не обращайте на это внимания. Вы «Ливерпуль». Продолжите так играть — и вам придётся ждать титула ещё 30 лет.



Кажется, футболисты «Ливерпуля» поверили во всю шумиху, которая окружала их в последние пару лет. Победа в Премьер-лиге словно вознесла их на небеса. Я после чемпионства думал: «Можем ли мы это повторить?» В случае с игроками «Ливерпуля» у меня ни на секунду не появлялось ощущения, что они думают о следующем шаге. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из них сказал: «Мы хотим выиграть титул ещё раз». В этом всё дело. А теперь они говорят, что нужно попытаться финишировать в первой четвёрке», — цитирует Кина Sky Sports.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: