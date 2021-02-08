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Лионель Месси установил личный рекорд в матче с «Бетисом»

Лионель Месси установил личный рекорд в матче с «Бетисом»
Футбол / Испания 0
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Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси установил личный рекорд в матче 22-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (3:2).

Как сообщает Opta, аргентинец стал автором гола спустя 136 секунд после выхода на поле. Это самый быстрый гол форварда в Ла Лиге после выхода на замену. После выхода со скамейки запасных Месси забил 27 голов за всю карьеру.

В нынешнем сезоне Лионель принял участие в 26 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт Месси с каталонцами истекает летом этого года. По информации СМИ, капитан блауграны может покинуть клуб и перейти в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».

«Барселона», набрав 43 очка в 21 матче, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Столько же очков в активе мадридского «Реала». На первом месте находится «Атлетико», набравший 50 очков в 19 матчах.

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Бетисом»
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