Рональд Куман: не увидел у «Барселоны» искры в первом тайме матча с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (3:2).



«Мы провели ротацию игроков, которые много выходили на поле в последних матчах. Травма Араухо только усложнила нам задачу. Должен отметить настрой команды — в таком сложном матче мы выиграли за счёт качества и характера. На мой взгляд, в первом тайме мы играли не очень хорошо. Нужно было активнее вскрывать оборону соперника, когда мяч был у нас. Мы долго реагировали на потерю мяча. Я не увидел у нас искры в первом тайме», — приводит слова Кумана Marca.



«Барселона», набрав 43 очка в 21 матче, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, опережая мадридский «Реал» по дополнительным показателям. Лидирует в первенстве «Атлетико» (50).

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