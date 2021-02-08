Мбаппе: думает ли «ПСЖ» о «Барселоне»? Нет, мы отстаём в чемпионате

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, думает ли команда о предстоящей встрече с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нет, мы постоянно теряем очки, поэтому вынуждены сосредоточиться на следующем матче Лиги 1. В предыдущие годы мы могли сосредоточиться на Лиге чемпионов, но сейчас мы отстаём в чемпионате", — цитирует Мбаппе Get French Football News.

«ПСЖ», набрав 51 очко в 24 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. На одно очко «парижан» опережает «Лион», на три — «Лилль». Парижане являются действующими чемпионами Франции и финалистами предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» намечены на 16 февраля и 10 марта.