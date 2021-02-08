М’Байе Ньянг перешёл в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Ренна» М’Байе Ньянг продолжит карьеру в «Аль-Ахли» (Джидда), сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии в «Твиттере».
26-летний сенегальский футболист присоединился к своей новой команде на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.
Ранее сообщалось, что на форварда претендуют другие клубы из Саудовской Аравии, а также «Марсель» и «Дженоа».
Ньянг начинал карьеру в «Кане», а впоследствии выступал за «Милан», «Монпелье», «Дженоа», «Уотфорд» и «Торино». В 2018 году перешёл в «Ренн» — сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В сборную Сенегала М’Байе вызывается с 2017 года. До этого он играл за национальные команды Франции различных возрастных категорий.
В нынешнем сезоне Ньянг принял участие в 9 матчах чемпионата Франции, в которых забил 1 гол.
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