Мбаппе: надеюсь, Неймар будет писать историю «ПСЖ» ещё долгие годы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал желание партнёра по команде форварда Неймара остаться в клубе. Недавно бразилец выложил пост, в котором признался в любви к парижской команде.
«Тот факт, что Неймар заявляет о любви к „ПСЖ“, — отличная новость. То, что он хочет остаться в „ПСЖ“, — также отличная новость для нас. Все знают, насколько он важен. Я надеюсь, что он будет писать историю клуба ещё долгие годы», — цитирует Мбаппе Get French Football News со ссылкой на Canal Plus.
Ранее стало известно, что Неймар согласился продлить контракт с «ПСЖ». Действующий контракт форварда с парижанами рассчитан до 2022 года. Бразилец не стремится покидать стан «парижан», поэтому новое соглашение сторон будет иметь долгосрочный характер.
- 8 февраля 2021
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