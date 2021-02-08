Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мбаппе: надеюсь, Неймар будет писать историю «ПСЖ» ещё долгие годы

Мбаппе: надеюсь, Неймар будет писать историю «ПСЖ» ещё долгие годы
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал желание партнёра по команде форварда Неймара остаться в клубе. Недавно бразилец выложил пост, в котором признался в любви к парижской команде.

«Тот факт, что Неймар заявляет о любви к „ПСЖ“, — отличная новость. То, что он хочет остаться в „ПСЖ“, — также отличная новость для нас. Все знают, насколько он важен. Я надеюсь, что он будет писать историю клуба ещё долгие годы», — цитирует Мбаппе Get French Football News со ссылкой на Canal Plus.

Ранее стало известно, что Неймар согласился продлить контракт с «ПСЖ». Действующий контракт форварда с парижанами рассчитан до 2022 года. Бразилец не стремится покидать стан «парижан», поэтому новое соглашение сторон будет иметь долгосрочный характер.

Мбаппе: думает ли «ПСЖ» о «Барселоне»? Нет, мы отстаём в чемпионате
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021