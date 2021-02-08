Мбаппе: надеюсь, Неймар будет писать историю «ПСЖ» ещё долгие годы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал желание партнёра по команде форварда Неймара остаться в клубе. Недавно бразилец выложил пост, в котором признался в любви к парижской команде.

«Тот факт, что Неймар заявляет о любви к „ПСЖ“, — отличная новость. То, что он хочет остаться в „ПСЖ“, — также отличная новость для нас. Все знают, насколько он важен. Я надеюсь, что он будет писать историю клуба ещё долгие годы», — цитирует Мбаппе Get French Football News со ссылкой на Canal Plus.

Ранее стало известно, что Неймар согласился продлить контракт с «ПСЖ». Действующий контракт форварда с парижанами рассчитан до 2022 года. Бразилец не стремится покидать стан «парижан», поэтому новое соглашение сторон будет иметь долгосрочный характер.