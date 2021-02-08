Издание L'Equipe признало Головина лучшим игроком тура в Лиге 1 и назвало «светом «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком 24-го тура Лиги 1 по версии популярного французского издания L'Equipe. В матче с «Нимом» (4:3) россиянин оформил хет-трик и отдал голевую передачу, таким образом приняв непосредственное участие во всех забитых голах команды.

Французская газета поставила Головину оценку 9. Это единственный игрок из символической сборной тура, который получил такой высокий балл. Остальные футболисты заслужили оценки 8 и 7. Из «Монако» в символическую сборную тура больше никто не попал. L'Equipe также выпустил статью, назвав её «Головин — новый свет „Монако“.

В 23 встречах «Монако» набрал 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Лилль» (54).