«Манчестер Сити» рассматривает покупку бывшего форварда «Ливерпуля» Ингса

«Манчестер Сити» продолжает поиски футболиста, способного заменить нападающего Серхио Агуэро.
Как уже сообщалось, одной из основных целей «горожан» является форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку. В английском клубе ценят талант бельгийца и считают, что он может предложить команде что-то новое.
По информации The Athletic, «Манчестер Сити» также рассматривает вариант с покупкой сразу двух новых нападающих. Если будет принято решение воплотить такой план в жизнь, то «горожане» попытаются заполучить Дэнни Ингса из «Саутгемптона».
Ингс перешёл в «Саутгемптон» из «Ливерпуля» в 2018 году — сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил 7 голов (2 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
Видео гола Ингса в ворота «Ливерпуля»:
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