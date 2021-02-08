«Реал» и «ПСЖ» нацелились на приобретение Лукаку
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вызвал интерес мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен».
Как информирует Calciomercato, бельгиец является приоритетной целью «ПСЖ». Учитывая, что Лукаку является самым высокооплачиваемым игроком миланцев, они могут сэкономить на его сезонной зарплате в размере € 7,5 млн. Отмечается также, что «Манчестер Сити» ищет замену Серхио Агуэро, поэтому тоже следит за ситуацией с Ромелу.
Todofichajes сообщает, что помимо французского и английского клуба Лукаку интересен и «Реалу». «Сливочные» попробуют договориться о подписании форварда летом 2021 года.
В нынешнем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 27 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 3 голевые передачи.
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