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Слуцкий отреагировал на хет-трик Головина за «Монако»

Слуцкий отреагировал на хет-трик Головина за «Монако»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал хет-трик своего бывшего подопечного в ЦСКА и сборной России полузащитника Александра Головина.

24-летний футболист принёс «Монако» победу в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом» (4:3), оформив хет-трик и отдав голевой пас.

«Удивил ли Головин? Да нет. Меня удивляло, что он до этого не выходил в стартовом составе. Вечером поговорили с Головиным. Надеюсь, после хет-трика забронирует себе место на одну игру в старте. Мы с ним регулярно общаемся. Головин болезненно переносит время, когда не играет. Неважно, объективно или нет. Конечно, у него была повышенная мотивация во вчерашней игре, чтобы застолбить и вернуть место в стартовом составе. Третий гол, понятно, в какой-то степени случайный. Была подача на дальнюю штангу, все пролетают, а мяч залетает. Больше всего мне понравился второй гол», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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