Слуцкий: куда Головину двигаться из «Монако»? Только в большой клуб

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о будущем своего экс-подопечного по ЦСКА и сборной России, полузащитника «Монако» Александра Головина.



«Будущее Головина? Не всё зависит от него. Были ситуации, когда он стабильно играл в «Монако», но клуб выглядел плохо в предыдущих сезонах. У Саши не было возможностей двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году «Монако» железно находится в топ-4, но у Саши была травма.



Куда можно двигаться из «Монако»? Только в большой клуб, потому что «Монако» — сам по себе большой клуб. Тот факт, что они занимали 10-е места, — это просто так сложилось. Из «Монако» ты не можешь двинуться в клуб плюс-минус такого уровня. Это должен быть один из 12 топ-клубов мира, либо же продолжать играть в «Монако». Тем более если они попадут в Лигу чемпионов», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Слуцкий отреагировал на хет-трик Головина за «Монако»