Смородская: считаю, что Миранчук сильнее Головина

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.

«Матч Кокорина не смотрела и не могу прокомментировать. А вот Миранчука видела. Он потихонечку адаптируется, вписывается. Алексей будет только прогрессировать, это очень талантливый игрок. Я в него верю. И думаю, что Гасперини тоже начал в него верить. Миранчук достойно выступает, забивает. Слушайте, он молодец. Может, от него ждали ещё большего, но большее стоит других денег. Успел ли Миранчук поднять свою цену? Пока ещё нет.



Головин — сильнейший российский футболист на сегодня? Нет. Мне больше всего из россиян нравится Миранчук. Считаю, что пока он сильнее Головина. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы на него немного больше работала команда, он бы забивал больше. Быстрый, с хорошей скоростью, плотным ударом и с ближней, и с дальней дистанции. За Головина я тоже очень рада, но он долго был на травме, и сейчас ещё рано судить», — цитирует Смородскую «Рейтинг букмекеров».