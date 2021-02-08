«ПСЖ» не будет контактировать с Рамосом, пока игрок окончательно не откажет «Реалу»
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи пообещал коллеге из мадридского «Реала» Флорентино Пересу, что клуб не будет не контактировать с защитником Серхио Рамосом до тех пор, пока переговоры о его продлении контракта со «сливочными» не будут окончательно прерваны. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Сообщалось, что футболист отклонил предложение мадридского клуба о новом контракте. «ПСЖ» — главный претендент на футболиста. В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола.
Несколько дней назад 34-летний испанец перенёс операцию. У него была травма внутреннего мениска левого колена. В ближайшие время Серхио начнёт процесс восстановления.
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