«ПСЖ» не будет контактировать с Рамосом, пока игрок окончательно не откажет «Реалу»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи пообещал коллеге из мадридского «Реала» Флорентино Пересу, что клуб не будет не контактировать с защитником Серхио Рамосом до тех пор, пока переговоры о его продлении контракта со «сливочными» не будут окончательно прерваны. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Сообщалось, что футболист отклонил предложение мадридского клуба о новом контракте. «ПСЖ» — главный претендент на футболиста. В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола.

Несколько дней назад 34-летний испанец перенёс операцию. У него была травма внутреннего мениска левого колена. В ближайшие время Серхио начнёт процесс восстановления.