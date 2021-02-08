«Может, у него замёрзли ноги?» Клопп — об ужасных ошибках Алисона в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выступлении вратаря Алисона Бекера в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
В середине второго тайма, когда счёт был 1:1, бразилец допустил грубую ошибку, которая привела к голу «горожан». На этом его неудачи не закончились, и спустя всего три минуты «Сити» вновь забил после его ошибки. На 83-й минуте счёт стал разгромным, после того как Алисон не справился с ударом, направленным в него.
«Может, у него замёрзли ноги? Звучит смешно, но такое возможно», — цитирует Клоппа ESPN в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sports.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»:
«Ливерпуль», набрав 40 очков в 23 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (50) лидирует в первенстве.
- 8 февраля 2021
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