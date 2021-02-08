«Ротор» покинул армянский защитник Манучарян
Защитник Армен Манучарян покинул волгоградский «Ротор». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Клуб и футболист пришли к взаимной договорённости о досрочном расторжении контракта. Защитник пополнил состав сине-голубых в августе 2020 года. За нашу команду игрок провёл семь матчей. Мы благодарим Армена за время, проведённое в «Роторе». Желаем успехов на поле и карьерных достижений», — говорится в сообщении пресс-службы волгоградцев.
Манучарян является воспитанником армянского «Бананца». С 2016 по 2020 год играл за «Пюник», затем перешёл в «Ротор».
Волгоградский клуб по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Ротор» возобновит чемпионат гостевым матчем с «Тамбовом» 26 февраля.
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