Мурад Мусаев: «Краснодар» не будет жертвовать турнирами

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящих матчах заключительной части нынешнего сезона.
«Как будут распределяться приоритеты между турнирами? Я задаю себе этот вопрос и не могу найти ответ, какой турнир важнее. Кубок России — кратчайший путь к трофею, в Премьер-Лиге мы ещё способны побороться за самые высокие места, плей-офф Лиги Европы — новый вызов после осени в Лиге чемпионов. Важен каждый следующий матч. Мы понимаем, что на начальной стадии очень плотный график, нужна ротация. Но все действия направим на то, чтобы добиваться победы в каждой игре. Жертвовать турнирами не будем», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».
«Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «быкам» предстоит сыграть в 1/8 финала с «Сочи». В Лиге Европы команда встретится в 1/16 финала с загребским «Динамо».
- 8 февраля 2021
-
18:33
-
18:21
-
18:21
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:20
-
17:19
-
17:03
-
16:54
-
16:51
-
16:39
-
16:28
-
16:24
-
15:45
-
15:34
-
15:24
-
15:23
-
14:49
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
14:11
-
14:11
-
14:05