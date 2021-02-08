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Мурад Мусаев: «Краснодар» не будет жертвовать турнирами

Мурад Мусаев: «Краснодар» не будет жертвовать турнирами
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящих матчах заключительной части нынешнего сезона.

«Как будут распределяться приоритеты между турнирами? Я задаю себе этот вопрос и не могу найти ответ, какой турнир важнее. Кубок России — кратчайший путь к трофею, в Премьер-Лиге мы ещё способны побороться за самые высокие места, плей-офф Лиги Европы — новый вызов после осени в Лиге чемпионов. Важен каждый следующий матч. Мы понимаем, что на начальной стадии очень плотный график, нужна ротация. Но все действия направим на то, чтобы добиваться победы в каждой игре. Жертвовать турнирами не будем», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «быкам» предстоит сыграть в 1/8 финала с «Сочи». В Лиге Европы команда встретится в 1/16 финала с загребским «Динамо».

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