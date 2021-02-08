Португальская семья поблагодарила Роналду и его девушку за помощь их сыну

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес помогли португальской семье с лечением их ребёнка.



В 2019 году мальчику был поставлен тяжёлый диагноз — нейробластома. Благодаря помощи Роналду и Родригес семилетний ребёнок смог отправиться на лечение в одну из клиник Барселоны.



«После стольких усилий, предпринятых этими великолепными людьми, которым мы невероятно благодарны, наш Томас получил возможность поехать в Барселону на лечение. Это невероятно. Мы вместе», — приводит слова родителей мальчика ESPN.

Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. Ранее португальский футболист играл за лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». С 2003 года Роналду вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды форвард — чемпион Европы (2016), победитель Лиги наций УЕФА (2019).